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Дркушич покинул «Зенит» спустя 3 дня после трансфера официально

16 Августа 2024 • 16:06 Комментировать
Химки
...
Зенит
18.08 15:00

Словенский защитник «Зенита» Ваня Дркушич проведёт текущий сезон в «Црвене Звезде». Об этом сообщает официальный телеграм-канал «сине-бело-голубых».

24-летний футболист до конца сезона-2024/25 будет выступать за сербский клуб на правах аренды.

— «Сине-бело-голубые» желают Ване Дркушичу дальнейшего прогресса, как можно больше игровой практики и удачи в сезоне! — написала пресс-служба санкт-петербургской команды.

13 августа «Зенит» объявил о покупке Дркушича у «Сочи». Футболист подписал с клубом пятилетний контракт. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
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