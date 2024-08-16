Словенский защитник «Зенита» Ваня Дркушич проведёт текущий сезон в «Црвене Звезде». Об этом сообщает официальный телеграм-канал «сине-бело-голубых».

24-летний футболист до конца сезона-2024/25 будет выступать за сербский клуб на правах аренды.

— «Сине-бело-голубые» желают Ване Дркушичу дальнейшего прогресса, как можно больше игровой практики и удачи в сезоне! — написала пресс-служба санкт-петербургской команды.

13 августа «Зенит» объявил о покупке Дркушича у «Сочи». Футболист подписал с клубом пятилетний контракт. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 млн евро.