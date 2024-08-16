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В «Оренбурге» подтвердили трансфер Коваленко

16 Августа 2024 • 15:58 Комментировать
Ростов
...
Оренбург
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17.08 19:30

Полузащитник Александр Коваленко перешёл из «Зенита» в «Оренбург». Об этом рассказал президент оренбургской команды Василий Еремякин.

«Он сейчас проходит процедуру регистрации футболиста в РФС. В ближайший час-два мы объявим о трансфере из «Зенита» в «Оренбург». Контракт подписан», — приводит слова Еремякина издание «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что покупка 21-летнего Коваленко обойдется «Оренбургу» в два миллиона евро.

В текущем сезоне полузащитник на выходе не выходил. Стоимость футболиста, согласно данным интернет-портала Transfermarkt, составляет два миллиона евро.  

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Зенит Оренбург Василий Еремякин Александр Коваленко трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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