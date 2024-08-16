«Зенит» продал Коваленко «Оренбургу» - названа сумма

Полузащитник Александр Коваленко уже подписал контракт с «Оренбургом». Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», за трансфер 21-летнего Коваленко «горожане» заплатят «Зениту» 2 миллиона евро.

Контракт Коваленко с «Оренбургом» рассчитан на четыре сезона – до лета 2028 года. В нём прописана опция самовыкупа и опция обратного выкупа для «Зенита». В обоих случаях речь идёт о сумме больше 2-3 миллионов евро.

Ближайший матч Российской премьер-лиги «Оренбург» проведёт в субботу, 17 августа, - против «Ростова» на выезде. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.