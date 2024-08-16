Агент Сафонов уверен, что Дзюба поможет «Крыльям Советов»

Известный агент Алексей Сафонов высказался о возможном переходе экс-форварда «Локомотива» Артёма Дзюбы в «Крылья Советов».

Ранее появилась информация, что 35-летний футболист может стать игроком самарского клуба.

«С точки зрения футбола, Дзюба, безусловно, поможет «Крыльям Советов», а с точки зрения психологии – надо обращаться к тренерам. Артём будет полезен самарцам», — приводит слова Сафонова Metaratings.

В конце прошлого сезона Дзюба покинул «Локомотив» на правах свободного агента и до сих не пор не смог найти себе новый клуб.

В прошлом розыгрыше РПЛ Дзюба провел 21 матч, забил четыре мяча и стал автором трех ассистов.