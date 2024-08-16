Абена провёл первую тренировку в «Спартаке»

Суринамский центральный защитник Минти Абена провёл первую тренировку в составе московского «Спартака».

Ранее сообщалось, что 29-летний футболист «Ференцвароша» уже прошел медицинский осмотр и скоро подпишет контракт с «красно-белыми».

По информации Metaratings, 29-летний Абена уже присоединился к «Спартаку» и даже провел первую тренировку вместе с командой.

Ближайший матч «Спартака» состоится 18 августа. В этот день подопечные Деяна Станковича примут дома «Факел» в рамках пятого тура Российской премьер-лиги. Начало поединка запланировано на 17:30 по московскому времени.