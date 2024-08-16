Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Абена провёл первую тренировку в «Спартаке»

16 Августа 2024 • 15:28 Комментировать
Спартак Москва
...
Факел
1 1.35 X 4.70 2 9.50
18.08 17:30

Суринамский центральный защитник Минти Абена провёл первую тренировку в составе московского «Спартака».

Ранее сообщалось, что 29-летний футболист «Ференцвароша» уже прошел медицинский осмотр и скоро подпишет контракт с «красно-белыми».

По информации Metaratings, 29-летний Абена уже присоединился к «Спартаку» и даже провел первую тренировку вместе с командой.

Ближайший матч «Спартака» состоится 18 августа. В этот день подопечные Деяна Станковича примут дома «Факел» в рамках пятого тура Российской премьер-лиги. Начало поединка запланировано на 17:30 по московскому времени.

👍 2
👎 1
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 1
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ференцварош трансферы футбола - лето 2024 Минти Абена ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 16 Августа
16:19
Бабич высказался о вхождении в капитанский совет «Спартака»
15:28
Абена провёл первую тренировку в «Спартаке»
13:14
Актуальная ставка и прогноз на матч Спартак — Факел чемпионата России — 18 августа 2024
10:13
Ставка и прогноз на точный счёт матча Спартак — Факел РПЛ — 18 августа 2024
15 Августа
21:08
Камоцци: «Не один Соболев виноват»
20:08
Ставка и прогноз на матч Спартак – Факел чемпионата России – 18 августа 2024
18:08
Нененко не ждёт прорыва от Станковича
17:17
Абена прошёл медосмотр и подпишет контракт со «Спартаком»
16:53
Мостовой: «Меня смущает сумма трансфера Актюркоглу»
16:36
«Спартак» в топ-3 по ударам со стандартов в новом сезоне РПЛ
16:27
«Спартак» ещё не согласовал трансфер Актюркоглу
15:23
Шикунов оценил игру Мартинса и Зорина за «Спартак»
14:42
Станкович: «Зиньковский может решать исход»
14:36
Черчесов не верит, что Маркиньос и Абена усилят «Спартак»
14 Августа
23:21
Медина высказался о возможном уходе из «Спартака»
22:55
Стали известны подробности будущего контракта Абены со «Спартаком»
22:13
«Спартак» купил Абену — известна сумма трансфера
22:05
«Спартак» готов выложить 11 млн евро за Глебова
18:57
Абена стал на шаг ближе к «Спартаку»
17:31
«Соболев не подходит под футбол Станковича» — Бушманов
16:42
Инсаурральде: Барко способен зажечь в РПЛ
15:00
Ровно 10 лет назад Промес дебютировал за «Спартак»
13 Августа
21:05
Камоцци заявил, что Станкович прививает игрокам «Спартака» дух победителей 1
20:25
«Факел» и «Спартак» обменялись кругами
19:20
«Спартаку» предложили колумбийского защитника
18:52
«Спартак» установил дедлайн по трансферу Актюркоглу
17:20
Мусагалиев: «Историей «Спартака» нельзя не восхищаться» 1
17:14
Мусагалиев — о Жозе: «Не могут в «Спартак» приезжать футболисты такого уровня»
16:40
Руслан Литвинов: «Станкович считает, что другие ребята должны играть» 1
16:04
Стало известно, где пройдёт матч 5-го тура РПЛ «Факел» - «Спартак»
14:38
«Спартак» всё ещё хочет купить Актюркоглу
14:14
Генич — о «Спартаке»: «За 77 млн за два года можно было сложить конкурентоспособную банду»
14:06
«Барко делает разницу, по Угальде такого сказать не могу» — Генич
13:56
«Факел» объявил имя нового тренера 1
11:56
Литвинов: «Общаемся и видимся с Соболевым, он наш одноклубник»
11:47
Максименко: «Капитанская повязка в «Спартаке» ничего не значит»
12 Августа
22:19
Матч «Факел» - «Спартак» может быть перенесён
21:21
Агент Кофрие рассказал, обращался ли к нему «Спартак»
20:44
Литвинов: Станкович видит меня в центре обороны
18:48
Евсеев: «Факел»? Уже в поезде сижу
17:54
Дуарте полностью восстановился
17:45
Стало известно, кто может возглавить «Факел» 2
17:38
Черевченко прокомментировал уход из «Факела»
17:33
Первая отставка прогремела в РПЛ 2
17:20
Литвинов — о новичках «Спартака»: «Барко произвёл наибольшее впечатление»
14:57
Никита Чернов ответил на вопрос о своей травме
14:22
В «Спартаке» перестройка — клуб намерен избавиться от шести игроков 7
14:14
Агент отреагировал на информацию о предстоящем переходе Актюркоглу в «Спартак»
14:00
«Спартаку» предложили бразильского хавбека
13:52
Максименко высказался о Джикии, который до сих пор не нашёл себе команду
12:46
Тюкавин и Зиньковский получили предложение из Турции
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ФАКЕЛ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Из-за них «Реал» чуть не упустил Суперкубок УЕФА: три худших игрока матча против «Аталанты» Стало известно, почему игроки «Барселоны» жаловались Хави на Левандовски Дзюба выбрал новый клуб Джикия и Соболев могут снова оказаться в одной команде УЕФА обновил рейтинг клубов, «Реал» – на втором месте Флик договорился о новом трансфере «Барселоны» Беллингем высказался о своей позиции в «Реале» после прихода Мбаппе Криштиану Роналду сделал заявление перед началом сезона Игрок «Баварии» Коман выбрал новый клуб Можно забыть о голах со штрафных в современном футболе, объясняем почему
У Мбаппе сразу гол и трофей: «Реал» разобрался с «Аталантой», выиграв Суперкубок УЕФА В Испании требуют уволить Флика из «Барселоны» после первого поражения в матче за трофей Трансферная бомба: «Реал» может купить звезду при одном условии «Краснодар» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Криштиану Роналду сделал заявление перед началом сезона В «Спартаке» перестройка — клуб намерен избавиться от шести игроков Денисов опозорил сам себя, запретив своим игрокам смотреть РПЛ, где провёл всю карьеру Испания выиграла всё: в европейском футболе доминирует одна страна «Зенит» - «Динамо» Москва: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Седьмой гол Глушенкова, шестая победа «Зенита»: Латышонок не позволил «Динамо» спастись в Санкт-Петербурге
Спортивные новости
Официально: Тайсон Фьюри и Александр Усик подерутся 21 декабря Рублёв проиграл Попырину в финале турнира в Монреале Рублёв уверенно разобрался с Арнальди и вышел в финал турнира в Монреале США вырвали первое место в медальном зачёте Олимпиады-2024 у Китая Селиваненко высказался о победе Рублёва над Синнером на турнире в Монреале Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
17.08.24 в 17:00
Динамо Москва Динамо Москва
Крылья Советов Крылья Советов
1.50 4.40 5.60
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 16 Августа
16:54 · Россия. Премьер-лига
Алексей Сафонов не считает «Динамо» фаворитом в матче с «Крыльями Советов»
16:22 · Россия. Премьер-лига
Масалитин выделил слабое звено в обороне ЦСКА
16:19 · Россия. Премьер-лига
Бабич высказался о вхождении в капитанский совет «Спартака»
16:06 · Россия. Премьер-лига
Дркушич покинул «Зенит» спустя 3 дня после трансфера официально
15:58 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» подтвердили трансфер Коваленко
15:40 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» продал Коваленко «Оренбургу» - названа сумма
15:39 · Россия. Премьер-лига
Агент Сафонов уверен, что Дзюба поможет «Крыльям Советов»
15:28 · Россия. Премьер-лига
Абена провёл первую тренировку в «Спартаке»
15:20 · Россия. Премьер-лига
В «Крыльях Советов» поставили точку в вопросе с Дзюбой
15:20 · Россия. Премьер-лига
Чавес: «Зенит» действительно стал сильнее»
14:53 · Россия. Премьер-лига
Масалитин считает, что для Николича матч против «Локомотива» будет особенным эксклюзив
14:50 · Россия. Премьер-лига
Дркушич переходит из «Зенита» в «Црвену Звезду»
14:30 · Россия. Премьер-лига
Пименов дал прогноз на матч «Динамо» - «Крылья Советов»
14:22 · Россия. Премьер-лига
Кучаев не считает Глушенкова открытием сезона
14:01 · Россия. Премьер-лига
Кучаев — о «Зените»: «Никогда не знаешь, кто кого остановит, этим футбол и интересен»
13:39 · Россия. Премьер-лига
Назначен судья на дерби ЦСКА – «Локомотив»
13:34 · Россия. Премьер-лига
Станкович поставил крест на игроке в «Спартаке»
13:09 · Россия. Премьер-лига
Дзюба не перейдёт в «Крылья Советов»
11:09 · Россия. Мелбет-Первая лига
«СКА-Хабаровск» сыграет в гостях против «КАМАЗа»
10:48 · Россия. Премьер-лига
Шунин рассказал о предложениях из Саудовской Аравии
03:28 · Кубок России
​Газинский: «Очень рад такому отношению болельщиков»
03:05 · Россия. Премьер-лига
​Черчесов с негодованием опроверг слухи о «Лудогорце»
02:32 · Россия. Премьер-лига
​Масалитин видит Соболева в «Крыльях Советов»
02:16 · Россия. Премьер-лига
​Черчесов может стать тренером «Лудогорца»
15 Августа
23:48 · Россия. Премьер-лига
Тошич – о Чалове: «Я знаю чемпионат Греции, он будет там на уровне»
Все новости
Рекомендуем