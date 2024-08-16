В «Крыльях Советов» поставили точку в вопросе с Дзюбой

В последние дни слухи связывают «Крылья Советов» с нападающим Артёмом Дзюбой. Опытный форвард находится без клубной прописки после ухода из «Локомотива» в связи с истечением срока контракта. Комментарий по поводу информации о возможном подписании контракта с Дзюбой дал Габибулла Хасаев, который в «Крыльях Советов» возглавляет совет директоров.

«Откуда же вся эта информация берётся? Это как у Высоцкого, знаете: и словно мухи, тут и там ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по умам. Артёма Дзюбу мы вообще не рассматривали. Точка», - цитирует Хасаева «Матч ТВ».

Напомним, что Артём Дзюба выступал за «Локомотив» на протяжении полутора сезонов. Этим летом московский клуб решил не продлевать контракт с форвардом.