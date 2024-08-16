Чавес: «Зенит» действительно стал сильнее»

Опорный хавбек «Динамо» Луис Чавес ответил на вопрос, стал ли «Зенит» сильнее в текущем сезоне.

«Да, можно так сказать. На первый взгляд показалось, что они действительно стали сильнее, но «Зенит» каждые полгода усиливается», — цитирует Чавеса портал «РБ Спорт».

По итогам четырех сыгранных туров «Зенит» находится на вершине турнирной таблицы Российской премьер-лиги, имея в своей копилке 12 набранных очков.

В следующем туре подопечные Сергея Семака встретятся на выезде с «Химками». Игра между командами пройдет 18 августа. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.