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Чавес: «Зенит» действительно стал сильнее»

16 Августа 2024 • 15:20 Комментировать
Химки
...
Зенит
18.08 15:00

Опорный хавбек «Динамо» Луис Чавес ответил на вопрос, стал ли «Зенит» сильнее в текущем сезоне.

«Да, можно так сказать. На первый взгляд показалось, что они действительно стали сильнее, но «Зенит» каждые полгода усиливается», — цитирует Чавеса портал «РБ Спорт».

По итогам четырех сыгранных туров «Зенит» находится на вершине турнирной таблицы Российской премьер-лиги, имея в своей копилке 12 набранных очков.

В следующем туре подопечные Сергея Семака встретятся на выезде с «Химками». Игра между командами пройдет 18 августа. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.

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