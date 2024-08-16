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Масалитин считает, что для Николича матч против «Локомотива» будет особенным эксклюзив

16 Августа 2024 • 14:53 Комментировать
ЦСКА Москва
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Локомотив Москва
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18.08 17:30

Футбольный эксперт Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о предстоящем матче 5-го тура РПЛ ЦСКА – «Локомотив».

- На чью победу вы бы поставили в этом матче?

- Должна быть результативная игра. А выиграет тот, у кого будет больше мастерства при завершении атак и удача.

- Какая из этих команд на старте сезона больше нравится?

- С первого тура «Локомотив» играет в атаку. Даже в проигранном матче с «Динамо». Если бы «железнодорожники» реализовали свои моменты, занесли бы эту встречу себе в актив. А так понятно, что с уходом целого ряда футболистов, особенно в средней линии, потребовались перестановки. Появился Батраков, который сейчас себя очень хорошо проявляет. Неплохо выходит на замену Раков. То есть в команде произошло перестроение. Но как были проблемы в обороне, так они и остались.

- И все-таки почему «Локомотив» так много забивает – 11 мячей в четырех стартовых турах?

- Сейчас ребята нашли взаимопонимание. Батраков хорошо связывает атаку и оборону. Ну, и без удачи не обошлось. Разгромить «Ахмат» в Грозном со счетом 5:0 дорогого стоит. Защитник, который не забивает, дважды отличился. Так бывает. Самое главное, ребята почувствовали вкус к игре, которая дает результат. Пока это работает.   

- Роша пропустит матч по травме. Без него могут возникнуть проблемы в обороне ЦСКА?

- Если «армейцы» будут играть в три защитника – могут возникнуть. Если сыграют в четыре, скорее всего, нет. Понятно, что Роша – футболист основного состава и один из ведущих защитников клуба. Конечно, какие-то связи будут нарушены. Как сыграет Лукин – вопросы к нему. 

- Чем объясняете высокую результативность Дивеева?

- Он находится в нужном месте в нужное время. У него были моменты и в том году, но он не забивал. Сейчас все залетает. Хотелось бы, чтобы этот период у него продлился подольше.

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- Для Николича этот матч будет особенным, как думаете?

- Подспудно это будет сидеть. Всегда хочется доказать, что руководители были не правы, когда тебя убирали. А в какую сторону это повернется, в положительную или отрицательную, покажет игра.

Елена Григорьевская

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