Дркушич переходит из «Зенита» в «Црвену Звезду»

Несколько дней назад «Зенит» объявил о переходе в свои ряды защитника Вани Дркушича. При этом в питерском клубе словенский футболист не задержится – он переходит в аренду в «Црвену Звезду». Информацию подтвердил агент Младен Ратковица, который работает с 24-летним словенцем.

«Да, Ваня в Белграде и вскоре присоединится к Црвене Звезде», - сказал агент, чьи слова приводит телеграм-канал «Инсайды от Карпа».

На протяжении последних двух с половиной лет Ваня Дркушич выступал за «Сочи». Весной команда понизилась в классе, вылетев из Российской премьер-лиги во второй по рангу дивизион.