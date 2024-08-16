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Дркушич переходит из «Зенита» в «Црвену Звезду»

16 Августа 2024 • 14:50 Комментировать

Несколько дней назад «Зенит» объявил о переходе в свои ряды защитника Вани Дркушича. При этом в питерском клубе словенский футболист не задержится – он переходит в аренду в «Црвену Звезду». Информацию подтвердил агент Младен Ратковица, который работает с 24-летним словенцем.

«Да, Ваня в Белграде и вскоре присоединится к Црвене Звезде», - сказал агент, чьи слова приводит телеграм-канал «Инсайды от Карпа».

На протяжении последних двух с половиной лет Ваня Дркушич выступал за «Сочи». Весной команда понизилась в классе, вылетев из Российской премьер-лиги во второй по рангу дивизион.

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Евро-Футбол.Ру,
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