Пименов дал прогноз на матч «Динамо» - «Крылья Советов»

Бывший футболист московского «Динамо» Руслан Пименов высказался о предстоящем матче между «бело-голубыми» и «Крыльями Советов».

Эксперт считает, что «Динамо» является фаворитом матча, ведь самарцы в начале нового сезона не впечатляют.

— «Крылья» играют в открытый футбол, как и «Динамо», поэтому обе команды могут забить, но выиграет «Динамо», — цитирует Пименова Metaratings.

Встреча пятого тура Российской премьер-лиги «Динамо» - «Крылья Советов» состоится завтра, 17 августа. Стартовый свисток должен будет прозвучать в 17:00 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию игры.