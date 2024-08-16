Кучаев не считает Глушенкова открытием сезона

Полузащитник «Ростова» Константин Кучаев ответил на вопрос, можно ли назвать нападающего «Зенита» Максима Глушенкова открытием текущего сезона.

«Он хорошо провел прошлый сезон, поэтому не сказать, что открытие. Тем более сейчас у него хорошая команда, где исполнители еще сильнее», — приводит слова Кучаева «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 25-летний Глушенков принял участие в шести матчах с учетом всех турниров, забил девять мячей и записал на свой счет одну результативную передачу.

Стоит сказать, что в настоящий момент Глушенков является лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги с семью голами.