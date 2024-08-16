Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кучаев — о «Зените»: «Никогда не знаешь, кто кого остановит, этим футбол и интересен»

16 Августа 2024 • 14:01 Комментировать
Химки
...
Зенит
18.08 15:00

Хавбек «Ростова» Константин Кучаев высказался о том, кто может остановить нынешний «Зенит».

Игрок заявил, что футбол — непредсказуемый спорт, у «Зенита» могут случиться провальные матчи, как и у любого другого клуба.

— Никогда не знаешь, кто кого остановит, этим футбол и интересен, — приводит слова Кучаева портал «РБ Спорт».

После четырех туров «Зенит» находится на вершине турнирной таблицы Российской премьер-лиги. В копилке команды Сергея Семака 12 набранных очков.

В пятом туре «сине-бело-голубые» встретятся в гостях с «Химками». Игра пройдет 18 августа. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Ростов Константин Кучаев ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 16 Августа
14:22
Кучаев не считает Глушенкова открытием сезона
14:01
Кучаев — о «Зените»: «Никогда не знаешь, кто кого остановит, этим футбол и интересен»
13:02
Надёжная ставка и прогноз на матч Химки — Зенит чемпионата России — 18 августа 2024
09:52
Ставка и прогноз на точный счёт матча Химки — Зенит РПЛ — 18 августа 2024
15 Августа
20:11
Итальянский топ-клуб следит за форвардом «Зенита»
19:43
Бесплатная ставка и прогноз на матч Химки – Зенит чемпионата России – 18 августа 2024
19:23
«Даже второй состав «Зенита» боролся бы за топ-5 РПЛ» — Круговой
18:27
Петржела: «Если бы я сейчас тренировал «Зенит», то сделал бы команду чемпионом» 1
17:08
Круговой уверен, что у ЦСКА будет шанс обойти «Зенит»
15:27
Семак оценил старт «Зенита» в новом сезоне
15:12
Семак назвал одного игрока, который точно пропустит ближайший матч «Зенита»
14:34
Семак намекнул на будущее Дркушича
14 Августа
19:50
Петржела уверен, что «Зенит» станет чемпионом и без Соболева
19:43
Хавбек «Зенита» перейдёт в «Оренбург»
15:48
Агент рассказал, повлияет ли переход Дркушича на будущее Чистякова в «Зените»
15:41
Агент ответил, хочет ли Чистяков продлить контракт с «Зенитом»
15:19
Мостовой — о Сергееве в ЦСКА: «Можно сколько угодно сидеть на лавке в «Зените» и выигрывать чемпионства, но любой хочет играть»
13 Августа
20:18
Раскрыты подробности аренды Коваленко в «Оренбург»
19:31
Стрепетов: «Отсутствие Вендела — огромная потеря для «Зенита»
18:11
Новичок «Зенита» Дркушич высказался о своей позиции на поле
17:53
Дркушич: «Все знают, что слово «Зенит» значит в мире футбола, так что я очень доволен»
17:39
Дркушич — игрок «Зенита»
16:12
Шалимов: «Глушенков расцвёл в «Зените»
15:42
Раскрыта зарплата Дркушича в «Зените»
12 Августа
19:35
Гранат: Латышонок – вратарское открытие 1
19:29
Гранат: Допускаю, что «Зенит» пройдёт сезон без поражений
16:28
Александр Горшков оценил трансфер Дркушича в «Зенит»
15:30
В «Зените» отреагировали на информацию о миллионных бонусах Глушенкова 3
15:13
«Глушенков был недостающей деталью для «Зенита» — Карпукас
11:02
Агент Дркушича объяснил, почему его клиент выбрал «Зенит», а не «Локомотив»
10:26
Тюкавин: «Зенит» – хорошая команда, но её можно обыгрывать»
10 Августа
23:19
«Зенит», «Локомотив» и «Осасуна»: у Дркушича три варианта
02 Августа
15:38
Песьяков: «Зенит» катком по всем пройдётся»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ХИМКИ ЗЕНИТ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Стало известно, почему игроки «Барселоны» жаловались Хави на Левандовски Из-за них «Реал» чуть не упустил Суперкубок УЕФА: три худших игрока матча против «Аталанты» Дзюба выбрал новый клуб Джикия и Соболев могут снова оказаться в одной команде Флик договорился о новом трансфере «Барселоны» УЕФА обновил рейтинг клубов, «Реал» – на втором месте Криштиану Роналду сделал заявление перед началом сезона Беллингем высказался о своей позиции в «Реале» после прихода Мбаппе Игрок «Баварии» Коман выбрал новый клуб Можно забыть о голах со штрафных в современном футболе, объясняем почему
У Мбаппе сразу гол и трофей: «Реал» разобрался с «Аталантой», выиграв Суперкубок УЕФА В Испании требуют уволить Флика из «Барселоны» после первого поражения в матче за трофей Трансферная бомба: «Реал» может купить звезду при одном условии «Краснодар» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Денисов опозорил сам себя, запретив своим игрокам смотреть РПЛ, где провёл всю карьеру Испания выиграла всё: в европейском футболе доминирует одна страна Криштиану Роналду сделал заявление перед началом сезона В «Спартаке» перестройка — клуб намерен избавиться от шести игроков Соболев нашёл новый клуб, сборная Англии выбрала тренера, а «Барселона» отказалась от звёздного игрока – в главных слухах недели «Реал» или «Барселона»: у кого больше шансов стать чемпионом Испании-2024/25
Спортивные новости
Официально: Тайсон Фьюри и Александр Усик подерутся 21 декабря Рублёв проиграл Попырину в финале турнира в Монреале Рублёв уверенно разобрался с Арнальди и вышел в финал турнира в Монреале США вырвали первое место в медальном зачёте Олимпиады-2024 у Китая Селиваненко высказался о победе Рублёва над Синнером на турнире в Монреале Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 16 Августа
15:20 · Россия. Премьер-лига
В «Крыльях Советов» поставили точку в вопросе с Дзюбой
15:20 · Россия. Премьер-лига
Чавес: «Зенит» действительно стал сильнее»
14:53 · Россия. Премьер-лига
Масалитин считает, что для Николича матч против «Локомотива» будет особенным эксклюзив
14:50 · Россия. Премьер-лига
Дркушич переходит из «Зенита» в «Црвену Звезду»
14:30 · Россия. Премьер-лига
Пименов дал прогноз на матч «Динамо» - «Крылья Советов»
14:22 · Россия. Премьер-лига
Кучаев не считает Глушенкова открытием сезона
14:01 · Россия. Премьер-лига
Кучаев — о «Зените»: «Никогда не знаешь, кто кого остановит, этим футбол и интересен»
13:39 · Россия. Премьер-лига
Назначен судья на дерби ЦСКА – «Локомотив»
13:34 · Россия. Премьер-лига
Станкович поставил крест на игроке в «Спартаке»
13:09 · Россия. Премьер-лига
Дзюба не перейдёт в «Крылья Советов»
11:09 · Россия. Мелбет-Первая лига
«СКА-Хабаровск» сыграет в гостях против «КАМАЗа»
10:48 · Россия. Премьер-лига
Шунин рассказал о предложениях из Саудовской Аравии
03:28 · Кубок России
​Газинский: «Очень рад такому отношению болельщиков»
03:05 · Россия. Премьер-лига
​Черчесов с негодованием опроверг слухи о «Лудогорце»
02:32 · Россия. Премьер-лига
​Масалитин видит Соболева в «Крыльях Советов»
02:16 · Россия. Премьер-лига
​Черчесов может стать тренером «Лудогорца»
15 Августа
23:48 · Россия. Премьер-лига
Тошич – о Чалове: «Я знаю чемпионат Греции, он будет там на уровне»
23:21 · Кубок России
Адиев: «Счёт был бы закономерен ничейный»
23:15 · Россия. Премьер-лига
​Дьяков: «Сутормин, конечно, усилит «Ростов»
23:14 · Кубок России
Мусаев: «Мы поменяли схему, насытили, больше игроков отправляем вверх»
22:54 · Кубок России
Васютин: «Эмоции от дебюта за «Акрон» самые положительные»
22:42 · Россия. Премьер-лига
Червиченко назвал мотивацию Дзюбы для перехода в «Крылья»
22:21 · Кубок России
«Краснодар» повёл в матче с «Ахматом» после автогола
22:16 · Россия. Премьер-лига
Сенников: «Динамо» обыграет «Крылья», но счёт не будет крупным»
22:06 · Россия. Премьер-лига
Газинский впервые вышел на поле после возвращения в «Краснодар»
Все новости
Рекомендуем