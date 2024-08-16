Кучаев — о «Зените»: «Никогда не знаешь, кто кого остановит, этим футбол и интересен»

Хавбек «Ростова» Константин Кучаев высказался о том, кто может остановить нынешний «Зенит».

Игрок заявил, что футбол — непредсказуемый спорт, у «Зенита» могут случиться провальные матчи, как и у любого другого клуба.

— Никогда не знаешь, кто кого остановит, этим футбол и интересен, — приводит слова Кучаева портал «РБ Спорт».

После четырех туров «Зенит» находится на вершине турнирной таблицы Российской премьер-лиги. В копилке команды Сергея Семака 12 набранных очков.

В пятом туре «сине-бело-голубые» встретятся в гостях с «Химками». Игра пройдет 18 августа. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.