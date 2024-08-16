Назначен судья на дерби ЦСКА – «Локомотив»

В ближайшие дни в Российской премьер-лиге пройдут матчи пятого тура. Центральным станет противостояние ЦСКА и «Локомотива». Российский футбольный союз сообщил о том, что на московское дерби была назначена бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым. В случае необходимости главный судья будет получать сигналы от Владимира Москалёва (ВАР), которому поможет Василий Казарцев (АВАР).

Матч ЦСКА – «Локомотив» пройдёт в воскресенье, 18 августа. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

Ознакомиться с назначениями судей на все остальные матчи пятого тура чемпионата России можно в публикации РФС ниже.