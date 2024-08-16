Станкович поставил крест на игроке в «Спартаке»

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович принял решение по защитнику. Алексис Дуарте не вписывается в игровую модель сербского специалиста, поэтому он поддерживает идею с трансфером 24-летнего парагвайца. Об этом информирует телеграм-канал «Алланазаров | всё о футболе на Руси».

Напомним, что состав «Спартака» Дуарте пополнил в конце января 2023 года. С тех пор парагвайский защитник провёл 41 официальный матч, в которых не отмечался результативными действиями.

Добавим, что Алексис Дуарте оценивается специалистами авторитетного портала Transfermarkt в 3,5 миллиона евро.

Известно условие ухода Дуарте из «Спартака»