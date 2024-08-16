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Дзюба нашёл клуб в России, «Реал» купит новую звезду, а в «Барселоне» новый скандал – в главных слухах недели рубрика

16 Августа 2024 • 13:16 Комментировать

В главных слухах недели вы узнаете, в какой российский клуб может перейти Артём Дзюба, кто из звёзд может пополнить состав «Реала» следующим летом, и что за скандал возникал в «Барселоне» в прошлом сезоне. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Дзюба нашёл клуб в России

Артём Дзюба, которому на следующей неделе исполнится 36 лет, до сих пор находится без клуба. В последние дни слухи связывают опытного нападающего с «Крыльями Советов». Поговаривают, что сделка состоится, если её одобрит губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Дзюба может подписать контракт, рассчитанный до конца сезона 2024/2025. Есть информация, что при таком раскладе футболист получит 10 миллионов рублей в качестве подъёмных. А месячный оклад Артёма составит 5 миллионов рублей.

Винисиуса могут купить за 1 миллиард евро

Самым дорогим в истории футбола пока остаётся трансфер Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро, совершённый в 2017 году. Казалось, что этот рекорд нескоро будет побит, но на неделе в прессу просочились слухи о невероятных планах «Аль-Ахли». Этот клуб хочет подписать не кого-нибудь, а звёздного Винисиуса. Саудовцы якобы готовы предложить «Реалу» огромную сумму – 1 миллиард евро! Сам футболист тоже может получить просто шикарные финансовые условия. При этом поверить в то, что Винисиус уже в 24 года покинет «Реал» и отправится на Ближний Восток, сейчас сложно.

«Реал» купит новую звезду

Родри считают одним из лучших полузащитников мира и даже претендентом на «Золотой мяч». По слухам, в 2025 году испанец может сменить клубную прописку. Родри может уйти из «Манчестер Сити», если Хосеп Гвардиола решит не продлевать контракт. Между Родри и Гвардиолой установилась прочная связь, и игрок якобы будет готов рассмотреть уход из клуба при смене рулевого. Этим может воспользоваться «Реал», который хотел бы видеть в средней линии поля футболиста такого уровня. При этом потенциальный трансфер наверняка будет дорогостоящим.

Почеттино нашёл работу

Меньше двух лет остаётся до старта следующего чемпионата мира. Его будут принимать сразу три страны – США, Канада и Мексика. Разумеется, национальные команды этих стан настроены хорошо выступить на домашнем мундиале. Сборная США после Кубка Америки ищет тренера, который подготовит команду к чемпионату мира. Судя по всему, американцы нашли такого специалиста. По данным прессы, согласие на работу со сборной США дал Маурисио Почеттино, который по завершению сезона 2023/2024 был уволен из «Челси». Почеттино якобы привлёк этот спортивный проект.

В «Барселоне» новый скандал

На днях в прессу просочилась информация о проблемах, которые возникали в «Барселоне» в прошлом сезоне. Так, некоторые футболисты каталонской команды жаловались тогдашнему главному тренеру Хави на нападающего Роберта Левандовски. Игроки считали, что вести высокий прессинг невозможно, когда Левандовски находится на футбольном поле. По их мнению, у поляка нет качеств, за счёт которых он мог бы эффективно участвовать в таком прессинге. На этом фоне атмосфера в раздевалке была далека от идеальной. 

Слухи собирал Александр Тихий.  

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