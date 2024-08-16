Дзюба не перейдёт в «Крылья Советов»

Нападающий Артём Дзюба не станет игроком «Крыльев Советов». Как сообщает телеграм-канал «Топи за Крылья!», переход 35-летнего футболиста в самарский клуб исключён, несмотря на информацию, которая появлялась в прессе. Дзюба, как известно, имеет статус свободного агента.

В то же время отмечается, что вернуться в «Крылья Советов» может нападающий Иван Сергеев. В своё время он провёл за самарскую команду 66 матчей, в которых забил 51 гол и отдал 15 голевых передач на партнёров. В настоящий момент 29-летний Сергеев представляет «Зенит». Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают форварда в 5 миллионов евро.