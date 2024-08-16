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Шунин рассказал о предложениях из Саудовской Аравии

16 Августа 2024 • 10:48 Комментировать

Экс-голкипер московского «Динамо» Антон Шунин признался, что получил предложения из Саудовской Аравии. Напомним, российский вратарь в настоящий момент находится в статусе свободного агента.

«Из Саудовской Аравии было два предложения. От одного я отказался, вопрос со вторым клубом пока открыт», – приводит слова Шунина «Матч ТВ».

Ранее Шунин отыграл 17 лет в составе московского «Динамо». Футболист также признался, что получал предложения из Российской премьер-лиги и из других стран. Антон ещё не определился с приоритетным вариантом для продолжения карьеры, но голкипер не горит желанием уезжать из Москвы.

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Евро-Футбол.Ру,
Антон Шунин
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