​Черчесов с негодованием опроверг слухи о «Лудогорце»

Мы уже сообщали, что целый ряд болгарских СМИ опубликовали информацию о том, что Станислав Черчесов станет тренером клуба «Лудогорец». При этом сейчас 60-летний специалист работает со сборной Казахстана. Журналисты сумели связаться с ним и спросить про достоверность этих слухов. Черчесов с негодованием опроверг их.

- Что за бред?! Откуда эта информация?! Никто из «Лудогорца» ко мне не обращался — а даже если бы обратились бы, то мысли сейчас заняты совершенно другим, - цитирует слова Черчесова «Спорт-экспресс».

Ранее Черчесов уже работал в таких бывших социалистических странах, как Польша и Венгрия.