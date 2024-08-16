​Масалитин видит Соболева в «Крыльях Советов»

Бывший нападающий московских клубов ЦСКА и «Спартак», Валерий Масалитин, считает, что опальному нападающему «Спартака» Александру Соболеву следует задуматься о переходе в клуб, с которого начиналась его большая карьера - «Крылья Советов». По мнению Масалитина, там он сможет вновь вернуть доверие тренера и заиграть должным образом.

- Мне кажется, что у Александра Соболева сейчас больше шансов вернуться в «Крылья Советов». Его агент Павел Андреев смог пропихнуть Горшкова и Глушенкова в «Зенит», - цитирует слова Масалитина «Советский спорт».

Соболев покинул «Крылья Советов» в 2020 году.