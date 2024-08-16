​Черчесов может стать тренером «Лудогорца»

Станислав Черчесов после работы в Польше и Венгрии может оказаться в другой бывшей социалистической стране - Болгарии. Целый ряд болгарских источников сообщают, что российского специалиста приглашает лучший клуб страны в последние годы - «Лудогорец».

По информации источников, сейчас Черчесов уже находится в городе Разград, где ему предстоит поставить подпись под новым контрактом в своей карьере. Болгарская команда «осиротела» после того, как Георги Дерменджиев был отправлен в отставку - ему не простили поражения от «Карабаха» со счётом 2:7 в квалификации Лиги чемпионов.