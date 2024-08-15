Тошич – о Чалове: «Я знаю чемпионат Греции, он будет там на уровне»

Бывший игрок московского ЦСКА Зоран Тошич высказался о Фёдоре Чалове. Российский нападающий летом сменил ЦСКА на греческий ПАОК. По мнению Тошича, в скором Чалова в новой лиге ждёт успех.

«Чалов приехал недавно. Каждому игроку, кроме Мбаппе, нужно время на адаптацию. Федя спустя время свои качества покажет, а я чемпионат Греции знаю — он будет там на уровне», - говорит Тошич для «Чемпионата».

Чалов уже дебютировал за ПАОК. На неделе клуб играл против «Мальмё» ответном матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов и проиграл по сумме двух встреч. Чалов вышел на замену в ответной игре в Греции.