​Дьяков: «Сутормин, конечно, усилит «Ростов»

Полузащитник питерского «Зенита» Алексей Сутормин отправился на правах аренды в «Ростов», и бывший игрок питерского клуба Виталий Дьяков считает это большим усилением для команды, которую тренирует Валерий Карпин. Он аргументировал свою точку зрения.

- Для «Ростова» это однозначно усиление: Сутормин столько лет в «Зените» отыграл и все выиграл. Он добавит команде и креатива, и ротации, и просто усилит ее состав, - цитирует слова Дьякова Rusfootball.info.

После четырёх туров российского чемпионата «Ростов» занимает девятое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги.