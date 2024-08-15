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​Дьяков: «Сутормин, конечно, усилит «Ростов»

15 Августа 2024 • 23:15 Комментировать

Полузащитник питерского «Зенита» Алексей Сутормин отправился на правах аренды в «Ростов», и бывший игрок питерского клуба Виталий Дьяков считает это большим усилением для команды, которую тренирует Валерий Карпин. Он аргументировал свою точку зрения.

- Для «Ростова» это однозначно усиление: Сутормин столько лет в «Зените» отыграл и все выиграл. Он добавит команде и креатива, и ротации, и просто усилит ее состав, - цитирует слова Дьякова Rusfootball.info.

После четырёх туров российского чемпионата «Ростов» занимает девятое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги.


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Евро-Футбол.Ру,
Виталий Дьяков Алексей Сутормин
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