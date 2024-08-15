Червиченко назвал мотивацию Дзюбы для перехода в «Крылья»

В четверг появились слухи о том, что ныне свободный форвард Артём Дзюба может стать игроком клуба РПЛ, самарских «Крыльев Советов». Как полагает Андрей Червиченко, у Дзюбы есть только один мотив перехода в «Крылья» - финансовый.

«Нужны ли ему «Крылья»? Наверное, да. Может быть, присутствует денежный интерес, но для самарцев Дзюба — это не спасение и даже не помощь», - говорит Betonmobile бывший топ-менеджер «Спартака».

Ранее Червиченко предположил, что Дзюба совсем не подойдёт «Крыльям». Команда Игоря Осинькина играет в быстрый футбол с молодыми игроками, в число которых явно не вписывается габаритный Дзюба.