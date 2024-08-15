Сенников: «Динамо» обыграет «Крылья», но счёт не будет крупным»

Бывший российский защитник Дмитрий Сенников высказался о грядущем матче пятого тура РПЛ, в котором сойдутся московское «Динамо» и самарские «Крылья Советов». По мнению эксперта, «бело-голубые» оформят в этой игре победу. Состоится поединок 17 августа.

«Конечно, «Динамо» выиграет, но я не думаю, что счёт будет крупным. «Крылья», скорее всего, как-то стабилизируются. Наверно, будет 1:0 или 2:1 в пользу «Динамо», - рассуждает Сенников для Metaratings.

Напомним, что «Крылья» проиграли пять из шести матчей в рамках недавно стартовавшего сезона в РПЛ и Кубке России. В турнирной таблице у самарцев три очка и 13 место.