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Сенников: «Динамо» обыграет «Крылья», но счёт не будет крупным»

15 Августа 2024 • 22:16 Комментировать
Динамо Москва
...
Крылья Советов
17.08 17:00

Бывший российский защитник Дмитрий Сенников высказался о грядущем матче пятого тура РПЛ, в котором сойдутся московское «Динамо» и самарские «Крылья Советов». По мнению эксперта, «бело-голубые» оформят в этой игре победу. Состоится поединок 17 августа.

«Конечно, «Динамо» выиграет, но я не думаю, что счёт будет крупным. «Крылья», скорее всего, как-то стабилизируются. Наверно, будет 1:0 или 2:1 в пользу «Динамо», - рассуждает Сенников для Metaratings.

Напомним, что «Крылья» проиграли пять из шести матчей в рамках недавно стартовавшего сезона в РПЛ и Кубке России. В турнирной таблице у самарцев три очка и 13 место.

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