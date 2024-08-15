Газинский впервые вышел на поле после возвращения в «Краснодар»

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский этим летом вернулся в клуб. А вечером четверга бывший игрок сборной России впервые после камбэка в состав «быков» вышел на поле. Случилось это на 68-й минуте матча с «Ахматом» в Кубке России, заменил Юрий Мозеса Кобнана.

Напомним, что Газинский провёл в «Краснодаре» девять лет карьеры в первый приход в клуб – с 2013 по 2022 годы. Затем два года хавбек играл в Екатеринбурге, где защищал цвета местного «Урала».

Текстовая трансляция поединка «Краснодара» и «Ахмата» проходит на нашем портале. Близится завершение основного времени игры, на табло нулевая ничья.