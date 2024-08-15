Роша: «Я люблю ЦСКА и чувствую связь с болельщиками»

Бразильский защитник Виллиан Роша в четверг продлил свой контракт с московским ЦСКА. Легионер для клубной пресс-службы прокомментировал это событие.

«Я счастлив, что продлил контракт с ЦСКА, всем говорю, что очень люблю этот клуб, я чувствую связь с болельщиками. Здесь я, как дома, хочу показывать высокий уровень на поле. Главный тренер относится ко мне как к одному из лидеров клуба. Я продолжу поддерживать молодых игроков», - делится Роша с пресс-службой ЦСКА.

Напомним, что Роша в ЦСКА уже два года. В московский клуб он пришёл летом 2022 года из португальского клуба «Портимоненсе».

ЦСКА объявил о продлении контракта с Рошей