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Роша: «Я люблю ЦСКА и чувствую связь с болельщиками»

15 Августа 2024 • 21:47 Комментировать

Бразильский защитник Виллиан Роша в четверг продлил свой контракт с московским ЦСКА. Легионер для клубной пресс-службы прокомментировал это событие.

«Я счастлив, что продлил контракт с ЦСКА, всем говорю, что очень люблю этот клуб, я чувствую связь с болельщиками. Здесь я, как дома, хочу показывать высокий уровень на поле. Главный тренер относится ко мне как к одному из лидеров клуба. Я продолжу поддерживать молодых игроков», - делится Роша с пресс-службой ЦСКА.

Напомним, что Роша в ЦСКА уже два года. В московский клуб он пришёл летом 2022 года из португальского клуба «Портимоненсе».

ЦСКА объявил о продлении контракта с Рошей

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Виллиан Роша
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