​Бушманов прокомментировал возможную связь Дзюбы с «Крыльями»

Бывший нападающий московского ЦСКА Евгений Бушманов прокомментировал слухи о том, что Артём Дзюба может стать игроком самарских «Крыльев Советов». Прошлый сезон бывший нападающий российской сборной провёл в московском «Локомотиве», но по его окончании расстался с клубом.

- Всё будет зависеть от самого Артёма. Если этот переход состоится, и он перейдёт в «Крылья Советов», если у футболиста будет достаточно мотивации, то он поможет команде, - цитирует слова Бушманова Vprognoze.ru.

Сейчас «Крылья Советов» занимают тринадцатое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги.