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Камоцци: «Не один Соболев виноват»

15 Августа 2024 • 21:08 Комментировать
Спартак Москва
...
Факел
18.08 17:30

Футбольный функционер Франко Камоцци, работавший в «Спартаке», высказался о ситуации с форвардом «красно-белых» Александром Соболевым.

«Ситуация с Соболевым — грустная история. Но не один Соболев виноват тут. Клуб тоже несет ответственность за это», — цитирует Камоцци портал «РБ Спорт».

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги Соболев появился на поле в одной игре, в которой не отметился голевыми действиями.

После первого тура чемпионата 27-летний нападающий был отстранен от тренировок с основной командой из-за мыслей о «Зените».

Контракт Соболева со «Спартаком» рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7,5 млн евро.

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