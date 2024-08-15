Камоцци: «Не один Соболев виноват»

Футбольный функционер Франко Камоцци, работавший в «Спартаке», высказался о ситуации с форвардом «красно-белых» Александром Соболевым.

«Ситуация с Соболевым — грустная история. Но не один Соболев виноват тут. Клуб тоже несет ответственность за это», — цитирует Камоцци портал «РБ Спорт».

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги Соболев появился на поле в одной игре, в которой не отметился голевыми действиями.

После первого тура чемпионата 27-летний нападающий был отстранен от тренировок с основной командой из-за мыслей о «Зените».

Контракт Соболева со «Спартаком» рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7,5 млн евро.