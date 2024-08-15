Червиченко: «Не знаю, зачем «Крыльям» Дзюба»

Бывший топ-менеджер московского «Спартака» Андрей Червиченко не верит в то, что Артём Дзюба сможет усилить «Крылья Советов». Ранее нападающего связывали с самарским клубом.

«Не понимаю, зачем «Крыльям» нужен Дзюба. Тяжелый, неторопливый и возрастной игрок. Самарцы же играть пытаются благодаря молодёжи и скоростному футболу. Я не считаю, что он станет реальным усилением», - говорит Червиченко с «РБ Спорт».

Напомним, что Дзюба этим летом стал свободным агентом. Он покинул «Локомотив», в столичном клубе форвард был с февраля 2023 года.

Ранее о перспективах Дзюбы в «Крыльях» высказался Андрей Канчельскис.