Гаджиев – о Биджиеве: «У меня нет замечаний к Хасанби»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о кредите доверия к нынешнему главному тренеру клуба Хасанби Биджиев. По итогу четырёх туров РПЛ «Динамо» набрало всего два очка и занимает 15-е место турнирной таблицы.

«Кредит доверия? Неожиданный вопрос в силу того, что на результаты практически во всех играх серьезное влияние оказывали судьи. У меня нет замечаний к Хасанби», - рассуждает Гаджиев для «РБ Спорт».

Напомним, что «Динамо» по итогу прошлого сезона Мелбет-Первой лиги впервые вышло в РПЛ. В пятом туре махачкалинскому клубу предстоит сыграть с «Ахматом» дома.