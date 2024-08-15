Тарханов: «Дивеев перестанет забивать на позиции нападающего»

Российский тренер Александр Тарханов высказался об Игоре Дивееве. Центральный защитник «армейцев» в начале сезона поражает своей результативностью. У него во всех турнирах накопилось уже пять забитых голов.

«Дивеев – хороший защитник, отлично подключается к атаке. При стандартах использует рост и грамотно выбирает позицию. Но не стоит его ставить в нападение, потому что на этой позиции он перестанет забивать», - говорит Тарханов для «Чемпионата».

Напомним, что свой пятый гол Дивеев оформил в минувшую среду. Игорь поразил ворота «Пари НН» в рамках Кубка России.