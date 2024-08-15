Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра может перебраться в итальянскую Серию А.

Как стало известно Metaratings, неназваный клуб из Италии, участвующий в Лиге чемпионов, обращался к «Зениту» по поводу возможного трансфера колумбийского нападающего, но получил отказ. Уточняется, что руководство «Зенита» не устроила предложенная сумма. При этом источник отметил, что стороны могут вернуться к переговорам ближе к закрытию трансферного окна.

Действующий трудовой договор Кассьерры с «Зенитом» рассчитан до середины 2027 года. Специалисты Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 11 миллионов евро.