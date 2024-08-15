Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Итальянский топ-клуб следит за форвардом «Зенита» слухи

15 Августа 2024 • 20:11 Комментировать
Химки
...
Зенит
18.08 15:00

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра может перебраться в итальянскую Серию А.

Как стало известно Metaratings, неназваный клуб из Италии, участвующий в Лиге чемпионов, обращался к «Зениту» по поводу возможного трансфера колумбийского нападающего, но получил отказ. Уточняется, что руководство «Зенита» не устроила предложенная сумма. При этом источник отметил, что стороны могут вернуться к переговорам ближе к закрытию трансферного окна.

Действующий трудовой договор Кассьерры с «Зенитом» рассчитан до середины 2027 года. Специалисты Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 11 миллионов евро.

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Матео Кассьерра трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 15 Августа
19:43
Бесплатная ставка и прогноз на матч Химки – Зенит чемпионата России – 18 августа 2024
19:23
«Даже второй состав «Зенита» боролся бы за топ-5 РПЛ» — Круговой
18:27
Петржела: «Если бы я сейчас тренировал «Зенит», то сделал бы команду чемпионом» 1
17:08
Круговой уверен, что у ЦСКА будет шанс обойти «Зенит»
15:27
Семак оценил старт «Зенита» в новом сезоне
15:12
Семак назвал одного игрока, который точно пропустит ближайший матч «Зенита»
14:34
Семак намекнул на будущее Дркушича
14 Августа
19:50
Петржела уверен, что «Зенит» станет чемпионом и без Соболева
19:43
Хавбек «Зенита» перейдёт в «Оренбург»
15:48
Агент рассказал, повлияет ли переход Дркушича на будущее Чистякова в «Зените»
15:41
Агент ответил, хочет ли Чистяков продлить контракт с «Зенитом»
15:19
Мостовой — о Сергееве в ЦСКА: «Можно сколько угодно сидеть на лавке в «Зените» и выигрывать чемпионства, но любой хочет играть»
13 Августа
20:18
Раскрыты подробности аренды Коваленко в «Оренбург»
19:31
Стрепетов: «Отсутствие Вендела — огромная потеря для «Зенита»
18:11
Новичок «Зенита» Дркушич высказался о своей позиции на поле
17:53
Дркушич: «Все знают, что слово «Зенит» значит в мире футбола, так что я очень доволен»
17:39
Дркушич — игрок «Зенита»
16:12
Шалимов: «Глушенков расцвёл в «Зените»
15:42
Раскрыта зарплата Дркушича в «Зените»
12 Августа
21:15
«Зенит» действительно интересовался Шнапцевым
19:35
Гранат: Латышонок – вратарское открытие 1
19:29
Гранат: Допускаю, что «Зенит» пройдёт сезон без поражений
16:28
Александр Горшков оценил трансфер Дркушича в «Зенит»
15:30
В «Зените» отреагировали на информацию о миллионных бонусах Глушенкова 3
15:13
«Глушенков был недостающей деталью для «Зенита» — Карпукас
11:02
Агент Дркушича объяснил, почему его клиент выбрал «Зенит», а не «Локомотив»
10:26
Тюкавин: «Зенит» – хорошая команда, но её можно обыгрывать»
10 Августа
23:19
«Зенит», «Локомотив» и «Осасуна»: у Дркушича три варианта
02 Августа
15:38
Песьяков: «Зенит» катком по всем пройдётся»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ХИМКИ ЗЕНИТ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Флик прокомментировал крупное поражение «Барселоны» от «Монако» Месси позвонил Хулиану Альваресу после его перехода в «Атлетико» Стало известно, почему игроки «Барселоны» жаловались Хави на Левандовски Из-за них «Реал» чуть не упустил Суперкубок УЕФА: три худших игрока матча против «Аталанты» В Испании требуют уволить Флика из «Барселоны» после первого поражения в матче за трофей Флик договорился о новом трансфере «Барселоны» В «Интер Майами» сделали заявление о Месси Игрок «Баварии» Коман выбрал новый клуб Президент «Барселоны» ответил на просьбы болельщиков купить Нико Уильямса Криштиану Роналду сделал заявление перед началом сезона
У Мбаппе сразу гол и трофей: «Реал» разобрался с «Аталантой», выиграв Суперкубок УЕФА В Испании требуют уволить Флика из «Барселоны» после первого поражения в матче за трофей «Краснодар» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Денисов опозорил сам себя, запретив своим игрокам смотреть РПЛ, где провёл всю карьеру Трансферная бомба: «Реал» может купить звезду при одном условии Испания выиграла всё: в европейском футболе доминирует одна страна В «Спартаке» перестройка — клуб намерен избавиться от шести игроков Седьмой гол Глушенкова, шестая победа «Зенита»: Латышонок не позволил «Динамо» спастись в Санкт-Петербурге Соболев нашёл новый клуб, сборная Англии выбрала тренера, а «Барселона» отказалась от звёздного игрока – в главных слухах недели «Зенит» - «Динамо» Москва: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
Спортивные новости
Рублёв проиграл Попырину в финале турнира в Монреале Рублёв уверенно разобрался с Арнальди и вышел в финал турнира в Монреале США вырвали первое место в медальном зачёте Олимпиады-2024 у Китая Селиваненко высказался о победе Рублёва над Синнером на турнире в Монреале США подвинули: Кто лидирует на Олимпиаде перед последним днём Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 15 Августа
20:18 · Кубок России
Адиев: «Футбол, который мы демонстрировали со «Спартаком», берётся за основу»
20:13 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Дивеев перестанет забивать на позиции нападающего»
20:11 · Кубок России
Мусаев: «В Премьер-лиге Кордоба много забивает, и вообще его отсутствие чувствуется»
20:11 · Россия. Премьер-лига
Итальянский топ-клуб следит за форвардом «Зенита» слухи
20:06 · Россия. Премьер-лига
Роша, скорее всего, не сыграет с «Локомотивом» слухи
20:00 · Кубок России
«Краснодар» - «Ахмат»: где смотреть прямую трансляцию онлайн - 0:0
19:58 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «В Самаре Дзюба не помешает, а даже поможет»
19:41 · Кубок России
«Краснодар» и «Ахмат» назвали составы на кубковый матч
19:34 · Кубок России
«Акрон» уже ведёт в матче с «Факелом» после забитого пенальти
19:23 · Россия. Премьер-лига
«Даже второй состав «Зенита» боролся бы за топ-5 РПЛ» — Круговой
19:16 · Россия. Премьер-лига
Тошич – о Дивееве: «Необычно, что защитник так сразу забил пять голов»
19:15 · Россия. Премьер-лига
Булыкин считает, что Дзюба поможет «Крыльям Советов»
18:57 · Россия. Премьер-лига
«Европейцы очень ждут Россию»: Экс-игрок «Спартака» потребовал от УЕФА и ФИФА снятия санкций
18:54 · Кубок России
«Факел» и «Акрон» забили по голу в первом тайме матча Кубка России
18:50 · Россия. Премьер-лига
Бушманов – о серии «Спартака»: «Надо дождаться матча с «Зенитом»
18:45 · Россия. Премьер-лига
Орсато объяснил, почему отказался работать в России
18:43 · Россия. Премьер-лига
37-летний Тошич рассказал, где может продолжить карьеру
18:37 · Россия. Премьер-лига
Бабаев высказался о продлении контракта с Рошей
18:35 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» объявил о переходе Сутормина из «Зенита» официально
18:32 · Россия. Премьер-лига
Рангник и Гисдоль повлияли на переход Худякова в «Штурм» слухи
18:27 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Если бы я сейчас тренировал «Зенит», то сделал бы команду чемпионом» 1
18:23 · Россия. Премьер-лига
Раскрыта трансферная цель «Зенита»
18:19 · Кубок России
«Факел» снова забил «Акрону», но ВАР отменил гол
18:18 · Кубок России
«Факел» забил первый гол на новом стадионе
18:15 · Кубок России
«Акрон» быстро отыгрался в матче с «Факелом»
Все новости
Рекомендуем