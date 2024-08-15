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Роша, скорее всего, не сыграет с «Локомотивом» слухи

15 Августа 2024 • 20:06 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Локомотив Москва
18.08 17:30

Травмированный защитник московского ЦСКА Виллиан Роша, скорее всего, не поможет своей команде в грядущем дерби против «Локомотива» в пятом туре РПЛ.

«Состояние Роши становится лучше. Мы не знаем, сыграет ли он в следующем матче, но скорее всего нет», - сообщает Sport24 со ссылкой на слова источника.

Напомним, что игра ЦСКА – «Локомотив» пройдёт в это воскресенье, 18 августа. Травмировался Роша в прошлой игре ЦСКА в рамках РПЛ, когда в четвёртом туре московский клуб ездил в Краснодар.

Ранее Роша официально продлил своё трудовое соглашение со столичными «армейцами». По этому поводу высказался гендиректор ЦСКА Роман Бабаев.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Виллиан Роша

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