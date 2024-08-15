Канчельскис: «В Самаре Дзюба не помешает, а даже поможет»

В четверг стало известно, что форвард Артём Дзюба может продолжить карьеру в самарских «Крыльях Советов». Бывший российский футболист Андрей Канчельскис высказался о перспективе подписания самарцами опытного игрока.

«Нормально, молодцы! У них нет таких форвардов габаритных, усиление, думаю хорошее и Самаре он не помешает, а даже поможет. Дзюбу критиковали за форму, когда он приехал из Турции, но потом он сразу в «Локомотив» приехал и мячей восемь забил. Уверен, в «Крыльях» он будет полезен и поможет», - говорит Канчельскис с Legalbet.

Напомним, что «Крылья» в новом сезоне победили лишь в одном матче. Это случилось в четвёртом туре РПЛ, когда самарцы дома встречались с «Факелом».

Булыкин считает, что Дзюба поможет «Крыльям Советов»