«Даже второй состав «Зенита» боролся бы за топ-5 РПЛ» — Круговой

Защитник ЦСКА Данил Круговой поделился комментарием о действующем составе «Зенита».

— Этот клуб просто так никого не берет, они скупают лучших. Думаю, даже второй состав «Зенита» боролся бы за топ-5 РПЛ, — приводит слова Кругового Sport24.

Стоит сказать, что текущим летом Круговой покинул «Зенит» на правах свободного агента и стал игроком ЦСКА.

После четырех сыгранных туров «Зенит» находится на вершине турнирной таблицы Российской премьер-лиги, имея в своей копилке 12 очков.

В пятом туре подопечные Сергея Семака проведут выездной поединок против «Химок». Встреча пройдет 18 августа.