Тошич – о Дивееве: «Необычно, что защитник так сразу забил пять голов»

Бывший игрок московского ЦСКА Зоран Тошич высказался об Игоре Дивееве. Защитник «армейцев» оформил уже пять голов во всех турнирах в рамках недавно стартовавшего футбольного сезона в России.

«С одной стороны, очень необычно, что защитник так сразу забивает уже пять голов. Но ЦСКА хорошо играет на стандартах, а Дивеев — высокий, может помочь», - размышляет Зоран для «Чемпионата».

Напомним, ранее сайт ЦСКА перевёл Дивеева в список нападающих из списка защитников. Спустя сутки Игоря вернули к представителям его родного амплуа.

Ранее Тошич назвал страны, из которых к нему есть интерес.