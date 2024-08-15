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Булыкин считает, что Дзюба поможет «Крыльям Советов»

15 Августа 2024 • 19:15 Комментировать
Динамо Москва
...
Крылья Советов
17.08 17:00

Экс-игрок «Аякса» Дмитрий Булыкин высказался о возможном переходе нападающего Артёма Дзюбы в «Крылья Советов».

«Я думаю, что Артём Дзюба может помочь многим клубам за счет борьбы, желания, а также прострелов с фланга. Конечно, у него уже не та скорость, но таким нападающим она не сильно важна», — приводит слова Булыкина «Чемпионат».

Последние полтора года Дзюба провел в московском «Локомотиве». За это время он появился на поле в 39 матчах во всех турнирах, забил 12 мячей и записал на свой счет девять результативных передач.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость 35-летнего Дзюбы в два миллиона евро.

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Крылья Советов Дмитрий Булыкин Артём Дзюба ещё теги

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