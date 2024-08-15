«Европейцы очень ждут Россию»: Экс-игрок «Спартака» потребовал от УЕФА и ФИФА снятия санкций

Бывший футболист «Спартака» Ари высказался о санкциях, с которыми российский футбол сталкивается уже почти два с половиной года. В условиях санкций со стороны УЕФА и ФИФА российские клубы не участвуют в официальных международных соревнованиях, а сборная России может проводить только товарищеские матчи.

По мнению Ари, в Европе люди очень ждут возвращения российских команд в официальные турниры.

«Я думаю, что европейцы очень ждут возвращения России на международную арену. Спорт не может существовать без такой великой страны», - цитирует Ари «РБ Спорт».

Ари отметил, что Россия нужна мировому спорту как с точки зрения финансов, так и с точки зрения непосредственно спортивной составляющей. Ари призывает УЕФА и ФИФА снять ограничения.

«Я бы на месте Джанни Инфантино сегодня же вернул Россию обратно. Поэтому обращаюсь к президентам ФИФА и УЕФА – верните Россию сегодня же!» - сказал Ари.

Ари добавил, что политика не должна пересекаться со спортом.