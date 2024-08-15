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Бушманов – о серии «Спартака»: «Надо дождаться матча с «Зенитом»

15 Августа 2024 • 18:50 Комментировать

Экс-игрок московского «Спартака», тренер Евгений Бушманов высказался о «сухой» серии «красно-белых». «Спартак» не пропускает в официальных матчах четыре игры кряду.

«Сыграли надёжно, но выводы по обороне рано делать, мало времени прошло. На старте сезона были не самые сильные соперники, но вратарям такая серия даст уверенности. Надо дождаться сильных соперников, а также игры с «Зенитом», - рассказывает Бушманов Legalbet.

Напомним, что в грядущие выходные в рамках пятого тура РПЛ «Спартак» сыграет дома с аутсайдером Премьер-лиги, воронежским «Факелом». В таблице у московского клуба пятое место и семь очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Евгений Бушманов
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