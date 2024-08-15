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Орсато объяснил, почему отказался работать в России

15 Августа 2024 • 18:45 Комментировать

Известный арбитр Даниэле Орсато проработал в составе экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза считанные дни. По словам итальянца, он покинул состав ЭСК РФС из-за другой работы, которую ему предложили. 

«К сожалению, совмещать эту работу с деятельностью эксперта ЭСК РФС нельзя. После обсуждения этой ситуации со своей семьёй я принял решение о выходе из состава экспертов ЭСК», - цитирует Орсато Sport24.

Напомним, что этим летом Даниэле Орсато завершил судейскую карьеру. Итальянец работал на Евро-2024, а до этого обслужил финал Лиги чемпионов между «Реалом» и дортмундской «Боруссией» (2:0).

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Евро-Футбол.Ру,
Даниэле Орсато ЭСК РФС
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