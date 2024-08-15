37-летний Тошич рассказал, где может продолжить карьеру

Бывший игрок полузащиты московского ЦСКА Зоран Тошич рассказал, где может продолжить карьеру. С этого лета опытный 37-летний футболист стал свободным агентом, ранее он выступал в Греции за «Ламию».

«У меня есть несколько вариантов, которыми я не очень доволен. Это Греция, Сербия, постсоветское пространство — оттуда есть интерес», - делится Тошич для «Чемпионата».

Как добавил серб, он хочет поиграть в футбол на профессиональном уровне ещё год.

Transfermarkt оценивает сербского игрока в 100 тыс. евро. Московский ЦСКА балканский футболист покинул в 2017 году, перейдя в белградский «Партизан». В «Ламии» Зоран был на протяжении последних полутора лет.