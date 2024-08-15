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Бабаев высказался о продлении контракта с Рошей

15 Августа 2024 • 18:37 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Локомотив Москва
18.08 17:30

Роман Бабаев, который в ЦСКА занимает пост генерального директора, высказался насчёт продления контракта с защитником Виллианом Рошей. О пролонгации трудового договора с бразильцем «армейцы» объявили в четверг.

По словам Бабаева, в ЦСКА рады продлению контракта с Рошей. Руководитель указал на найденный между сторонами компромисс.

«Тот компромисс, который мы нашли, это абсолютное движение навстречу друг другу двух сторон, продиктованное исключительным желанием с нашей стороны оставить на ближайшие годы игрока в команде, и соответствующее исключительное желание Роши и далее быть частью красно-синей семьи», - слова Бабаева приведены на сайте ЦСКА.

Бабаев отметил, что Виллиан Роша уже примерял на себе капитанскую повязку в ЦСКА, что говорит о его признании со стороны клуба и команды.

Ближайший матч Российской премьер-лиги ЦСКА проведёт в воскресенье, 18 августа, - против «Локомотива».

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ЦСКА Москва Роман Бабаев Виллиан Роша ещё теги

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