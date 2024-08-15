Полузащитник Алексей Сутормин перебрался из «Зенита» в «Ростов» на правах аренды. Об этом сообщает официальный сайт дончан. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

— Приветствуем Лёшу в «Ростове» и желаем успешной игры! — написала пресс-служба ростовского коллектива.

30-летний Сутормин принадлежит «Зениту» с 2019 года. За это время он принял участие в 127 играх, в которых забил 13 мячей и сделал 11 результативных передач.

Действующий контракт Сутормина с «Зенитом» рассчитан до лета 2025 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 1,2 млн евро.