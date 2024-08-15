Этим летом молодой вратарь Даниил Худяков перебрался в Австрию, где теперь защищает цвета «Штурма» из Граца. Прошлым клубом его был московский «Локомотив».

Как сообщает Legalbet, на австрийский клуб при подписании футболиста повлияли непосредственно бывший руководитель «Локомотива» по спорту и развитию Ральф Рангник. А также бывший главный тренер «Локо» Маркус Гисдоль. Специалисты проконсультировали австрийцев о навыках 20-летнего российского голкипера.

Напомним, что в «Штурм» молодой вратарь перебрался в статусе свободного агента после того, как его соглашение с «Локо» подошло к концу.