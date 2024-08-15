Петржела: «Если бы я сейчас тренировал «Зенит», то сделал бы команду чемпионом»

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела считает, что смог бы привести санкт-петербургский клуб к золотым медалям РПЛ.

«Если бы я сейчас тренировал «Зенит», думаю, сделал бы команду чемпионом в нынешнем сезоне. Я уверен в этом, потому что «Зенит» в моем сердце», — цитирует Петржелу портал «РБ Спорт».

Стоит сказать, что «Зенит» выиграл последние шесть розыгрышей Российской премьер-лиги.

В настоящий момент подопечные Сергея Семака возглавляют РПЛ, имея в своей копилке 12 очков после четырех сыгранных туров.

18 августа «Зенит» встретится в гостях с «Химками». Старт поединка пятого тура чемпионата России запланирован на 15:00 по московскому времени.