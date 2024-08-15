Раскрыта трансферная цель «Зенита»

«Зенит» шикарно начал новый сезон, но питерцы все равно настроены усилить свой состав. Чемпион России последних лет в настоящий момент активно ищет футболиста на позицию центрального полузащитника. В приоритете у «сине-бело-голубых» находятся российские игроки, но вариант с подписанием легионера не исключается. Обо всём этом на своих страницах пишет Metaratings.

Ближайший матч Российской премьер-лиги «Зенит» проведёт в воскресенье, 18 августа. В этот день команда Сергея Семака будет играть против «Химок» на выезде. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.