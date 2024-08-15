В «Крыльях» рассказали о состоянии Бейла после травмы

Вечером 14 августа защитник самарских «Крыльев Советов» Гленн Бейл травмировался в игре против «Спартака». В его клубе поделились подробностями о состоянии игрока.

«Точные сроки восстановления неизвестны. Пока задняя поверхность бедра повреждена. Нужно подождать два‑три дня, после чего ему необходимо будет сделать МРТ», - сказали телеканалу «Матч ТВ» в пресс-службе «Крыльев».

Как добавили в команде, предположительно нидерландец сделает МРТ в субботу.

Напомним, что «Крылья» проиграли «Спартаку» в минувшем матче с разгромным счётом 0:3. Это пятое поражение «крылышек» в новом сезоне из шести проведённых встреч.