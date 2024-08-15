Нененко не ждёт прорыва от Станковича

Российский тренер Валерий Нененко ответил на вопрос о перспективах «Спартака» под руководством Деяна Станковича.

Специалист заявил, что Станкович себя нигде не проявил, кроме «Ференцвароша», но в Венгрии играет только одна команда.

«Жду ли от Станковича какого-то прорыва? Не жду. Тренером надо поработать и показать какие-то результаты. У Станковича я их пока не вижу, кроме «Ференцвароша», — приводит слова Нененко «РБ Спорт».

После четырех сыгранных туров «Спартак» находится на пятом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В копилке команды Станковича семь набранных очков.