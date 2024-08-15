Сёмин высказался о возможном переходе Дзюбы в «Крылья Советов»

Известный тренер Юрий Сёмин дал комментарий по поводу возможного перехода нападающего Артёма Дзюбы в «Крылья Советов». Ранее появлялась информация о том, что в ближайшее время самарский клуб может подписать контракт с Дзюбой.

По словам Сёмина, сейчас сложно оценил физические кондиции Дзюбы. При этом специалист отметил вклад форварда в «Локомотиве».

«Стоит отметить, что когда он перешёл в «Локомотив», он профессионально сработал и сильно помог команде. Тренеру и руководителям в связи с их сложной ситуацией в турнирной таблице вполне могут быть нужны такие игроки, как Артём», - цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

Отметим, что «Крылья Советов» в четырёх стартовых турах Российской премьер-лиги смогли набрать три очка.