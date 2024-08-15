Чанов: «Голы Дивеева говорят о его классе»

Вячеслав Чанов высказался об одном из лучших бомбардиров нового футбольного сезона в России – защитнике московского ЦСКА Игоре Дивееве. Напомним, что Дивеев вечером среды оформил уже свой пятый гол в сезоне, на этот раз в Кубке России в ворота «Пари НН».

«Игорь — молодец! Видимо, он нашёл в себе силы. Видит, что дают возможность, и появляется уверенность. Есть моменты — он их использует, это говорит о классе», - делится Чанов с «Чемпионатом».

Всего у Дивеева в рамках сезона четыре гола в РПЛ и один – в Кубке.

Ранее агент Дивеева Олег Еремин раскрыл секрет результативности своего подопечного.